Тренер Яна рассказал о форме Петра перед поединком со Стерлингом

Тренер Петра Яна по ударной технике Кайрат Нурмаганбетов рассказал о форме своего подопечного перед поединком с американцем Алджэмейном Стерлингом.



«Я могу сказать, что Петр сейчас находится в лучшей форме, если сравнивать её с предыдущими поединками. Таиланд — это такая мекка современного ММА в Азии. Удобная локация, много залов, много партнёров, климат, питание, а главное — сама атмосфера. Пока ты идёшь до зала ММА, ты проходишь через несколько других: бокс, кикбоксинг и так далее. Все кричат, работают, и ты приходишь на тренировку, уже настроенный на пахоту. Это то, что нужно для подготовки к боям», — приводит слова Нурмаганбетова пресс-служба бойцовского клуба «Архангел Михаил».



Бой Яна и Стерлинга запланирован на турнир по смешанным единоборствам UFC 273, который состоится 9 апреля. Бой станет соглавным событием спортивного шоу.



Напомним, Ян лишился чемпионского пояса UFC как раз в бою со Стерлингом, который проходил на UFC 259. Пётр тогда нанёс удар коленом в голову находившемуся в лежачем положении сопернику, что запрещено правилами UFC.

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