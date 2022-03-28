Боец Bellator обезвредил трёх грабителей и травмировал руку

Голландский боец смешанных единоборств Мелвин Манхуф задержал нескольких грабителей и получил травму руки, сообщает VechtSportInfo. Как сообщает источник, трое злоумышленников пытались ограбить его дом в Ландсмере.



Злоумышленники в минувшие выходные уже пытались присмотреться к дому Манхуфа, который находился на мероприятии Bellator в Париже, а утром 28 марта они попытались проникнуть внутрь дома. Заметив, что спортсмен уже вернулся домой, грабители попытались скрыться от спортсмена на машине, однако местные жители перегородили им путь, из-за чего их снесло на обочину.



Манхуф голым кулаком разбил стекло автомобиля, вытащил оттуда воров, скрутил их и поставил на колени, после чего дождался полицию.



Манхуф повредил руку, ему наложили несколько швов. Следующий бой спортсмен должен провести 6 мая с Йоэлем Ромеро.

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