Матч-центр Новости Видео РПЛ без легионеров. LIVE Билеты Рейтинг букмекеров Футбольный менеджер
Показать ещё Все новости
Все новости
Ход Коньком. Десятый выпуск. Кубок Первого Канала и ЧМ
Начало прямой трансляции
18:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Боец Bellator обезвредил трёх грабителей и травмировал руку

Боец Bellator обезвредил трёх грабителей и травмировал руку
Комментарии

Голландский боец смешанных единоборств Мелвин Манхуф задержал нескольких грабителей и получил травму руки, сообщает VechtSportInfo. Как сообщает источник, трое злоумышленников пытались ограбить его дом в Ландсмере.

Злоумышленники в минувшие выходные уже пытались присмотреться к дому Манхуфа, который находился на мероприятии Bellator в Париже, а утром 28 марта они попытались проникнуть внутрь дома. Заметив, что спортсмен уже вернулся домой, грабители попытались скрыться от спортсмена на машине, однако местные жители перегородили им путь, из-за чего их снесло на обочину.

Манхуф голым кулаком разбил стекло автомобиля, вытащил оттуда воров, скрутил их и поставил на колени, после чего дождался полицию.

Манхуф повредил руку, ему наложили несколько швов. Следующий бой спортсмен должен провести 6 мая с Йоэлем Ромеро.

Будь всегда в курсе новостей! Подписывайся на Telegram-канал «Чемпионата».

Легендарный Манхуф поймал трёх преступников. Теперь может пропустить бой с Ромеро Легендарный Манхуф поймал трёх преступников. Теперь может пропустить бой с Ромеро
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022