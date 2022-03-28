Daily Mail сообщил дату и место проведения боя Александра Усика и Энтони Джошуа

Чемпион мира в супертяжёлом весе по версиям WBA Super, WBO, IBF и IBO, украинец Александр Усик проведёт поединок с британским боксёром Энтони Джошуа в июне, сообщает Daily Mail. По информации источника, бой состоится в Саудовской Аравии. Ожидается, что поединок будет назначен на 25 июня.
Напомним, первый поединок между Усиком и Джошуа был признан событием 2021 года по версии издания The Ring.
Бой продлился все 12 раундов, по итогам которых судьи единогласно отдали победу украинскому боксёру — 116-112, 117-114, 115-113. За счёт этого успеха Александр завоевал титулы WBA Super, WBO, IBF и IBO в супертяжёлом весе.
В профессиональном боксе Александр провёл 19 боёв, завершив их все победой. Из них 13 Усик выиграл нокаутом.
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