Ковингтон обвинил Порье в трусости

Полусредневес UFC Колби Ковингтон поделился мнением о бывшем временном чемпионе лиги в лёгком весе Дастине Порье.



«Я атаковал семью Порье, его друзей, его команду. Но он даже не намерен хотя бы попытаться. Тот же Хорхе Масвидаль знал, что не побьёт меня, но он как минимум пробовал. Он понимал, что ему меня не победить. Масвидаль знал, что я — король Майами, но он попытался.



Я не знаю, попытается ли когда-нибудь Дастин. Я говорю о твоей семье, а ты её не защищаешь. Как ты будешь просыпаться и смотреть в зеркало по утрам? Вот вы, ребята, смотрите каждое утро в зеркало и думаете: «Блин, это правильно. Я мужик». Дастин же смотрит и говорит: «Блин, я трус и чёртова сучка», — приводит слова Колби Ковингтона Sportskeeda.