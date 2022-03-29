Тренер Яна рассказал об угловых Петра на поединке со Стерлингом

Тренер Петра Яна по ударной технике Кайрат Нурмаганбетов рассказал, кто будет угловым россиянина во время поединка с Алджэмейном Стерлингом.



«Мы в шутку обсуждали, что Пётр должен выйти на бой как настоящий самурай: один и в соломенной шляпе. Но, естественно, у него будут угловые. Точно будут Саят Абдрахманов и Алексей Сорокин.



Саят — сильный тактик. Да, он не может рассказать бойцу о том, как ему готовиться и тренироваться, но он может хорошо вести по бою. Он анализирует бои, видит на два-три шага вперёд, у него невероятный аналитический ум. Когда перед Абу-Даби стало известно, что будет замена Стерлинга на Сэндхагена, он записал большой аналитический ролик с предложениями и подсказками, на которые нам стоит обратить внимание.



Алексей Сорокин с Петром провёл все 10 поединков в UFC. Он ведёт и других бойцов в других лигах. Да, он скромный и молчаливый парень и всегда в тени, но он борется на уровне чёрного пояса, он второй номер в Европе по бразильскому джиу-джитсу. Он делает свою работу на уровне.



Рассуждения о том, что все расшифровали стиль Петра, неуместны. Он провёл 10 поединков в UFC, каждый соперник знал, в каком темпе он дерётся, но все попадались. Это его сильная черта. Я думаю, что Пётр выйдет в клетку, будет грамотно работать и закончит дело до пятого раунда», — приводит слова Нурмаганбетова пресс-служба бойцовского клуба «Архангел Михаил».



Бой Яна и Стерлинга запланирован на турнир по смешанным единоборствам UFC 273, который состоится 9 апреля. Бой станет соглавным событием спортивного шоу.



Напомним, Ян лишился чемпионского пояса UFC как раз в бою со Стерлингом, который проходил на UFC 259. Пётр тогда нанёс удар коленом в голову находившемуся в лежачем положении сопернику, что запрещено правилами UFC.



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