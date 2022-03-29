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Бой Олейника с Латифи состоится в рамках турнира UFC 273

Бой Олейника с Латифи состоится в рамках турнира UFC 273
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Поединок российского бойца смешанных единоборств Алексея Олейника с представителем Швеции Илиром Латифи состоится в рамках турнира UFC 273, сообщает журналист Коул Шелтон в своём «твиттере».

Напомним, изначально бой должен был состояться в ночь с 26 на 27 марта мск на турнире UFC в Коламбусе, но был отменён из-за болезни у Латифи. Турнир UFC 273 запланирован на 9 апреля.

Напомним, в январе Олейник отказался от боя с американцем Грегом Харди на турнире UFC 270, который состоялся в ночь с 22 на 23 января мск. Позже стало известно, что Олейник не мог участвовать в поединках в течение месяца по медицинским показаниям после ДТП.

Всего за карьеру в смешанных единоборствах Олейник одержал 59 побед, потерпел 16 поражений и один бой завершился вничью.

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