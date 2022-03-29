Глава ONE: наши тяжеловесы разнесут Нганну. Малыхин быстрее и лучше в партере

Президент сингапурской организации, проводящей бои по смешанным боевым искусствам ONE Championship, Чатри Ситйодтонг сравнил чемпион UFC в тяжёлом весе Фрэнсис Нганну с российским бойцом смешанных единоборств Анатолием Малыхиным, выступающим в лиге ONE FC.

«Мне нравится Фрэнсис Нганну, но я думаю, что наши тяжеловесы разнесли бы его. Он просто несовершенный боец. Наверняка, если вы спросите любого опытного мастера боевых искусств, посмотрите на Анатолия Малыхина, то увидите, что он быстрее, чем Фрэнсис, намного лучше действует в партере. У Нганну сильные, циклические удары, он не такой техничный боксёр, как Анатолий», — приводит слова Ситйодтонга South China Morning Post.

Всего в смешанных единоборствах Малыхин провёл 10 боёв, одержав все победы. На счету Нганну 17 победи 3 поражения в MMA.