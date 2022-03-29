«Я следующий». Ломаченко отреагировал на бой Хэйни — Камбосос

Бывший чемпион мира в трёх весовых категориях Василий Ломаченко отреагировал на новость о том, что следующим соперником абсолютного чемпиона мира Джорджа Камбососа станет Дэвин Хэйни.
Напомним, изначально именно Ломаченко должен был противостоять Камбососу, однако украинец отказался от боя из-за событий у себя в стране.
«Я следующий», – написал Ломаченко в социальных сетях.
Камбосос провёл свой последний поединок в конце ноября 2021 года с Теофимом Лопесом. Он завершился победой австралийца раздельным решением судей. В результате Лопес лишился чемпионских титулов. Изначально планировалось, что их поединок пройдёт 5 июня 2021 года, однако он был перенесён сначала на 19 июня, а затем на 14 августа из-за заражения Лопеса коронавирусом. Вскоре бой перенесли на 11 сентября, однако провести поединок в эту дату также оказалось невозможно. Тогда бой перенесли на 4 октября, а затем и на 28 ноября.
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