Ковингтон — о возможном бое с Чимаевым: почему мы вообще говорим об этом парне?

Полусредневес UFC Колби Ковингтон считает, что шведский боец чеченского происхождения Хамзат Чимаев не заслуживает поединка с ним на данный момент.
«Прости, Камшот, твоя мама назвала тебя так, это ужасное имя. Мы сможем поговорить с тобой, когда ты одержишь действительно несколько убедительных побед.
Ребят, у этого парня нет значимых побед, у него три боя в UFC. У него нет претендентских боев, нет побед над соперниками из топ-10. Почему мы вообще говорим об этом парне? Посмотрите на все мои бои — один титульный бой за другим», — приводит слова Ковингтона Sportskeeda.
Чимаев в последний раз проводил бой на турнире UFC 267, где ему противостоял китаец Ли Джинлианг. Хамзат победил за счёт удушающего приёма, который он провёл на четвёртой минуте первого раунда.
Будь всегда в курсе новостей! Подписывайся на Telegram-канал «Чемпионата».
- 29 марта 2022
-
10:12
-
09:29
-
02:58
-
02:21
-
01:52
-
00:45
-
00:06
- 28 марта 2022
-
22:56
-
21:12
-
20:48
-
19:44
-
19:02
-
17:52
-
16:48
-
15:36
-
14:50
-
13:43
-
11:23
-
10:20
-
09:51
-
09:29
-
00:38
- 27 марта 2022
-
23:36
-
22:47
-
21:13
-
20:03
-
18:31
-
17:30
-
17:02
-
16:24
-
15:33
-
14:13
-
13:19
-
12:34
-
11:54