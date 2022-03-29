Ковингтон — о возможном бое с Чимаевым: почему мы вообще говорим об этом парне?

Полусредневес UFC Колби Ковингтон считает, что шведский боец чеченского происхождения Хамзат Чимаев не заслуживает поединка с ним на данный момент.

«Прости, Камшот, твоя мама назвала тебя так, это ужасное имя. Мы сможем поговорить с тобой, когда ты одержишь действительно несколько убедительных побед.

Ребят, у этого парня нет значимых побед, у него три боя в UFC. У него нет претендентских боев, нет побед над соперниками из топ-10. Почему мы вообще говорим об этом парне? Посмотрите на все мои бои — один титульный бой за другим», — приводит слова Ковингтона Sportskeeda.

Чимаев в последний раз проводил бой на турнире UFC 267, где ему противостоял китаец Ли Джинлианг. Хамзат победил за счёт удушающего приёма, который он провёл на четвёртой минуте первого раунда.



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