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Американский журналист: Тиму Цзю предстоит долгий путь. Но он вряд ли догонит отца

Американский журналист: Тиму Цзю предстоит долгий путь. Но он вряд ли догонит отца
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Главный редактор портала BoxingScene Клифф Ролд высказал мнение по поводу австралийского боксёра русского происхождения Тимофея Цзю, который 27 марта единогласным решением победил американца Терелла Гуше.

«Костя Цзю так и не стал суперзвездой в Соединенных Штатах, но для поклонников бокса он был хорошим и крепким бойцом. Он всегда был бойцом с хорошей техникой и сильным ударом правой рукой.

Тиму Цзю предстоит пройти долгий путь, чтобы догнать своего отца как профессионала, и, если быть честным, то, скорее всего, он этого не сделает. Это нормально. То, что мы увидели в субботу, когда Цзю поднялся с пола в первом раунде и, возможно, выиграл все последующие раунды, стало плюсом для и без того захватывающей весовой категории.

Первый средний вес, возможно, не так укомплектован будущими знаменитостями. Тем не менее, это была запоминающаяся эпоха, и Цзю приедет, чтобы вдохнуть в неё новую жизнь. Террелл Гауша был хорошим соперником, оставаясь в бою до конца и демонстрируя огромное мужество, когда победа казалась невозможной. Парень умеет драться и готов к реальным соперникам.

Цзю собирается стать претендентом на титул в течение некоторого времени. У него есть время еще немного развиться, чтобы обеспечить себе наилучшие шансы воспользоваться моментом», — написал Ролд.

Тим Цзю побывал в нокдауне, но победил вялого американца. До отца ещё расти и расти Тим Цзю побывал в нокдауне, но победил вялого американца. До отца ещё расти и расти
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