Бой между Имавовым и Гастелумом отменён на UFC 273 из-за визовых проблем у Нассурдина

Стало известно, что поединок в среднем весе между Кельвином Гастелумом и Насурдином Имавовым, запланированный на турнир UFC 273, отменён.

Промоушен объявил, что из-за проблем с визой у Имавова поединок пришлось отменить, а в кард турнира, который состоится 9 апреля, был добавлен бой в тяжёлом весе между Алексеем Олейником и Илиром Латифи. В общей сложности в рамках мероприятия пройдет 13 боёв.

В своём последнем бою, который прошёл в ноябре 2021 года, 26-летний Нассурдин Имавов одержал победу техническим нокаутом. Его соперником был Эдмен Шахбазян (США).



Всего на его счету 11 побед и 3 поражения. На данный момент он занимает 12-ю строчку рейтинга в дивизионе среднего веса.

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