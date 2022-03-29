Жорж Сен-Пьер — о гонорарах Нганну в UFC: если недоволен, тогда иди и ищи другое место

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Жорж Сен-Пьер высказался по поводу чемпиона UFC в тяжёлом весе Фрэнсиса Нганну.

«Я говорю ему как друг, что он должен получать зарплату, соответствующую его ценности. И если его не устраивает то, что дает ему UFC, то ищи, ищи себе другое место, где тебе будут хорошо платить, потому что он уже не молод.

Поэтому ему нужно получать деньги. Ему нужно идти туда, где ему будут платить столько, сколько он стоит. Если UFC не готова это сделать, то теперь у него есть сила на стороне, и он может вести переговоры благодаря своему статусу. Я считаю, что сейчас он находится в очень хорошем положении», — приводит слова Сен-Пьера MMAJunkie.

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