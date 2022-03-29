Звезда поп-ММА Евгений Курданов объяснил, почему Харитонов выступает на его площадке
Поделиться
Звезда поп-ММА Евгений Курданов рассказал, почему известный российский боец Сергей Харитонов не пренебрегает выступлениями в его организации.
«Скорее всего, если у них (профессионалов. — Прим. «Чемпионата») есть предложение и нет обязательств перед своими организациями, то это говорит, что бойцы чувствуют близость заката карьеры. Если у него есть возможность зарабатывать, несмотря на контракты с другими промоушенами, то здесь коммерческая составляющая налицо. И в данном случае Сергей Харитонов руководствуется зарабатыванием денег», — сказал Курданов в беседе с корреспондентами «Чемпионата».
Будь всегда в курсе новостей! Подписывайся на Telegram-канал «Чемпионата».
Комментарии
- 29 марта 2022
-
13:51
-
13:40
-
12:29
-
11:43
-
10:12
-
09:29
-
02:58
-
02:21
-
01:52
-
00:45
-
00:06
- 28 марта 2022
-
22:56
-
21:12
-
20:48
-
19:44
-
19:02
-
17:52
-
16:48
-
15:36
-
14:50
-
13:43
-
11:23
-
10:20
-
09:51
-
09:29
-
00:38
- 27 марта 2022
-
23:36
-
22:47
-
21:13
-
20:03
-
18:31
-
17:30
-
17:02
-
16:24
-
15:33
Партнерский контент