Звезда поп-ММА Евгений Курданов объяснил, почему Харитонов выступает на его площадке

Звезда поп-ММА Евгений Курданов рассказал, почему известный российский боец Сергей Харитонов не пренебрегает выступлениями в его организации.

«Скорее всего, если у них (профессионалов. — Прим. «Чемпионата») есть предложение и нет обязательств перед своими организациями, то это говорит, что бойцы чувствуют близость заката карьеры. Если у него есть возможность зарабатывать, несмотря на контракты с другими промоушенами, то здесь коммерческая составляющая налицо. И в данном случае Сергей Харитонов руководствуется зарабатыванием денег», — сказал Курданов в беседе с корреспондентами «Чемпионата».

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