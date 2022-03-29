«Возможно, Константин немного волнуется». Курданов о выступлении Тима Цзю в России

Звезда поп-ММА Евгений Курданов высказался по поводу австралийского бойца российского происхождения Тимофея Цзю, который 27 марта единогласным решением победил американца Терелла Гуше.
«Его очень любят между прочим. Я обращаю внимание, что мне присылают в директ. Там много Тимофея Цзю. Я на него тоже подписан. Возможно, Константин немного волнуется и переживает, но он слишком критичен. Он недооценивает тот факт, что болельщики его очень любят. И также наверно любят его сына. Ну мне так кажется, так как за него болеют и сопереживают ему. А победа над россиянином никак не отразится, потому что парни в ринге выясняют, кто сильнее и всё», — сказал Курданов в интервью «Чемпионату».
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