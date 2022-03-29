«Петя проедется катком по Стерлингу». Моряк Курданов — об отсутствии секундантов у Петра

Звезда поп-ММА Евгений Курданов высказался по поводу того, что россиянин Пётр Ян выйдет на бой с Алджэмейном Стерлингом без секундантов.



«Это очень хороший вопрос. Но я боюсь, что ответить на него не смогу. Я предполагаю, что Петя найдёт решение и проедется катком по Стерлингу. У них не будет хаоса в углу. Стерлинг не будет спать две ночи перед боем. И бой не пройдёт всю дистанцию. А вот эта сложившаяся ситуация сделает Петра только сильнее. Наверное, они будут созваниваться по видеосвязи и передавать комментарии. Думаю, всё будет хорошо. Знаете, они же не за один день до боя приехали, а сейчас у них есть время подготовиться к этому», — сказал Курданов в интервью корреспондентам «Чемпионата».