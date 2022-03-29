«Чувствуется много поддержки от местных». Менеджер Петра Яна рассказал о тренировках в США

Саят Абдрахманов, менеджер Петра Яна, рассказал о том, что россиянина поддерживают в США после его приезда для подготовки к бою с Алджэмейном Стерлингом.

«С момента приезда в Штаты, чувствуется много поддержки от местных», — написал Абдрахманов в социальных сетях.

Бой Яна и Стерлинга запланирован на турнир по смешанным единоборствам UFC 273, который состоится 9 апреля. Бой станет соглавным событием спортивного шоу.



Напомним, Ян лишился чемпионского пояса UFC как раз в бою со Стерлингом, который проходил на UFC 259. Пётр тогда нанёс удар коленом в голову находившемуся в лежачем положении сопернику, что запрещено правилами UFC.



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