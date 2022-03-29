Матч-центр Новости Видео РПЛ без легионеров. LIVE Билеты Рейтинг букмекеров Футбольный менеджер
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Чемпион UFC Гловер Тейшейра узнал дату защиты титула

Чемпион UFC Гловер Тейшейра узнал дату защиты титула
Комментарии

Чемпион UFC в полутяжёлом весе Гловер Тейшейра следующий бой проведёт на турнире по смешанным единоборствам UFC 275, который состоится 12 июня. Об этом сообщает пресс-служба UFC. Соперником Тейшейры будет представитель Чехии Иржи Прохазка. Бой будет носить статус титульного.

Кроме того, на турнире защиту титула проведёт чемпионка UFC в наилегчайшем весе Валентина Шевченко, которая встретится с бразильянкой Тайлой Сантос. Также на соревнованиях выступят австралийский боец Роберт Уиттакер и представитель Италии Марвин Веттори.

Напомним, Гловер Тейшейра завоевал чемпионский титул 30 октября 2021 года на турнире UFC 267. Тейшейра победил Яна Блаховича во втором раунде удушающим приёмом и стал самым возрастным чемпионом промоушена.

Гловер Тейшейра победил Яна Блаховича и стал чемпионом UFC:

Будь всегда в курсе новостей! Подписывайся на Telegram-канал «Чемпионата».

«20 лет я шёл к нему». Гловер Тейшейра — сенсационный чемпион UFC в полутяжёлом весе «20 лет я шёл к нему». Гловер Тейшейра — сенсационный чемпион UFC в полутяжёлом весе
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022