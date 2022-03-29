Чемпион UFC Гловер Тейшейра узнал дату защиты титула

Чемпион UFC в полутяжёлом весе Гловер Тейшейра следующий бой проведёт на турнире по смешанным единоборствам UFC 275, который состоится 12 июня. Об этом сообщает пресс-служба UFC. Соперником Тейшейры будет представитель Чехии Иржи Прохазка. Бой будет носить статус титульного.



Кроме того, на турнире защиту титула проведёт чемпионка UFC в наилегчайшем весе Валентина Шевченко, которая встретится с бразильянкой Тайлой Сантос. Также на соревнованиях выступят австралийский боец Роберт Уиттакер и представитель Италии Марвин Веттори.



Напомним, Гловер Тейшейра завоевал чемпионский титул 30 октября 2021 года на турнире UFC 267. Тейшейра победил Яна Блаховича во втором раунде удушающим приёмом и стал самым возрастным чемпионом промоушена.

Гловер Тейшейра победил Яна Блаховича и стал чемпионом UFC:

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