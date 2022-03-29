Василевский: у Стерлинга вообще шансов нет, Ян вынесет его в одну калитку

Известный боец смешанных единоборств Вячеслав Василевский поделился ожиданиями от поединка Петра Яна и Алджэмейна Стерлинга. Российский и американский бойцы подерутся 10 апреля в рамках турнира UFC 273.



«Уверен, что Ян обязательно победит Стерлинга, если подойдёт к бою правильно с психологической точки зрения. Если у Петра не будет никаких проблем с настроем, с психологией, тогда он спокойно разделается с соперником. Первый бой Пётр тоже ведь у Стерлинга выигрывал вчистую, если бы не тот удар коленом. Если честно, думаю, что у Алджэмейна вообще шансов нет, Пётр его вынесет в одну калитку. Необязательно, что Пётр победит досрочно, возможно, бой пройдёт всю дистанцию, но Ян точно окажется победителем», — рассказал Василевский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Фроловым.