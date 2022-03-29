«Это был мгновенный спазм». Хрюнов объяснил спорный нокдаун Харитонова в бою со Скоттом

Известный российский промоутер Владимир Хрюнов поделился мнением о боксёрском поединке известного российского бойца ММА Сергея Харитонова с американцем Маликом Скоттом.



«Сергей до удара пропустил 4-5 ударов в печень, которые и предшествовали такой реакции. От чего он упал? Это мгновенный спазм. У него локоть находился у верхушки печени, и в результате удара вот такая реакция. Сергей — мужественный человек, никто не собирался проигрывать, да ещё и в такой политической атмосфере. Харитонов — офицер ВДВ. Поэтому получилось, как получилось», — сказал Хрюнов в интервью YouTube-каналу Kimchi MMA.



Напомним, бой Харитонова и Скотта продлился шесть раундов, по итогам которых россиянин одержал победу раздельным решением судей.

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