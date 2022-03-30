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«Главное, чтобы Пётр не переживал особо». Василевский — о ситуации с секундантами Яна

«Главное, чтобы Пётр не переживал особо». Василевский — о ситуации с секундантами Яна
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Известный боец смешанных единоборств Вячеслав Василевский прокомментировал тот факт, что Петру Яну пришлось отправиться на турнир UFC 273, где он будет драться с Алджэмейном Стерлингом, без своих привычных секундантов. Члены команды Петра не получили визы в США.

«Главное, чтобы Ян из-за этого не переживал особо. В профи мне не приходилось выходить на бой совсем без угловых, но часто со мной выходили люди, которые вообще не принимали участия в моей подготовке. Ничего трагичного для профессионала в этом нет. Главное, чтобы люди вокруг Яна на турнире знали основную работу — вовремя подавали воду, полотенце, предупреждали про оставшееся время и всё остальное. А так Пётр сам знает, что надо делать», — рассказал Василевский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Фроловым.

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