Аскаров опустился в рейтинге наилегчайшего веса UFC после первого поражения в карьере
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В UFC обновили рейтинг бойцов после турнира UFC Fight Night 205, который состоялся в минувшие выходные в Коламбусе (США). Российский боец UFC Аскар Аскаров, выступающий в наилегчайшем весе промоушена, потерял одну позицию и опустился на третье место.
UFC Fight Night 205 состоялся в ночь с 26 на 27 марта мск. Аскаров на этом турнире проиграл единогласным решением судей представителю Новой Зеландии Кай Кара-Франсу. Он, со своей стороны, поднялся сразу на четыре позиции и теперь занимает второе место. Возглавляет рейтинг мексиканец Брэндон Морено.
Напомним, поражение Аскарова в бою с Кара-Франсом стало его первым в карьере.
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