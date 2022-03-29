А. Емельяненко и Харитонов могут провести бой на футбольном стадионе

Знаменитые российские бойцы смешанных единоборств Александр Емельяненко и Сергей Харитонов могут провести очный поединок 12 июня в Москве. Об этом в своих социальных сетях рассказал журналист Игорь Лазорин.



«Как мне рассказали, Сергей Харитонов и Александр Емельяненко могут провести бой по ММА 12 июня в Москве на футбольном стадионе. Пока такой бой — в начальной стадии разработки. Харитонов сказал мне, что к нему обращались с подобным предложением, но контракта пока не было», — написал Лазорин.



Ранее Александр отреагировал на вызов со стороны актрисы Елены Берковой, остроумно ей ответив, упомянув при этом Харитонова.

Александр Емельяненко обратился к футболистам сборной России:

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