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Определились соперники Исаева и Гольцова в PFL

Определились соперники Исаева и Гольцова в PFL
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Российские бойцы смешанных единоборств Али Исаев и Денис Гольцов узнали имена следующих соперников на турнире PFL, который состоится 28 апреля. Ими стали представитель Бразилии Клидсон Фариас де Абреу и австралиец Сэм Кей соответственно. Об этом сообщает пресс-служба промоушена

Соревнования пройдут на стадионе Esports Arlington в Арлингтоне (штат Техас, США). Главным боем спортивного шоу станет противостояние между Бруно Каппелоццей и Стюартом Остином.

Ранее стало известно, с кем сразится в первом турнире регулярного сезона PFL ещё один российский боец смешанных единоборств Омари Ахмедов.

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