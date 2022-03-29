Определились соперники Исаева и Гольцова в PFL
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Российские бойцы смешанных единоборств Али Исаев и Денис Гольцов узнали имена следующих соперников на турнире PFL, который состоится 28 апреля. Ими стали представитель Бразилии Клидсон Фариас де Абреу и австралиец Сэм Кей соответственно. Об этом сообщает пресс-служба промоушена
Соревнования пройдут на стадионе Esports Arlington в Арлингтоне (штат Техас, США). Главным боем спортивного шоу станет противостояние между Бруно Каппелоццей и Стюартом Остином.
Ранее стало известно, с кем сразится в первом турнире регулярного сезона PFL ещё один российский боец смешанных единоборств Омари Ахмедов.
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