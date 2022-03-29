Джиган отреагировал на возможный бой А. Емельяненко и Харитонова на футбольном стадионе

Известный рэпер Джиган высказался о возможном поединке с участием российских бойцов смешанных единоборств Александра Емельяненко и Сергея Харитонова. Ранее сообщалось, что он может состояться 12 июня в Москве на футбольном стадионе.
«Как вам такой бой?» — поинтересовался журналист Игорь Лазорин в своих социальных сетях.
«Так же, как и мой с Сашей! Мифический», — написал Джиган.
В последнем бою Александр встречался с уроженцем США, ветераном ММА Джеффом Монсоном. Противостояние проходило на голых кулаках. Победу решением судей праздновал Емельяненко.
Харитонов последний бой провёл с американцем Маликом Скоттом. Поединок прошёл по правилам бокса и продлился шесть раундов, по итогам которых россиянин одержал победу раздельным решением судей.
Александр Емельяненко записал забавное видео для Джигана:
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