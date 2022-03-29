Менеджер назвал возможную дату и место проведения боя-реванша Усика с Джошуа

Александр Красюк, промоутер украинского боксёра Александра Усика, рассказал, что бой его подопечного с британцем Энтони Джошуа, как и говорилось ранее, может состояться в Саудовской Аравии.



«Это место сейчас обсуждается. Он может состояться в конце июня. Сейчас мы рассматриваем это время. Многое будет зависеть от того, насколько быстро нам удастся подписать все бумаги. Хорошо, что Усик уже в Европе и может начать подготовку», — приводит слова Красюка Sky Sports.



Напомним, первый поединок между Усиком и Джошуа был признан событием 2021 года по версии издания The Ring. Противостояние продлилось все 12 раундов, по итогам которых судьи единогласно отдали победу украинскому боксёру — 116-112, 117-114, 115-113. За счёт этого успеха Александр завоевал титулы WBA Super, WBO, IBF и IBO в супертяжёлом весе.

Усик пообщался с чемпионским поясом: