Александр Емельяненко показал школьное фото с братом Фёдором

Известный российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко разместил новый пост в своих социальных сетях, показав школьную фотографию с братом Фёдором.
«Школьные годы!» — подписал фото Александр.
Напомним, в последнем бою Александр встречался с уроженцем США, ветераном ММА Джеффом Монсоном. Бойцы проводили поединок в ночь с 23 на 24 февраля по московскому времени. Противостояние проходило на голых кулаках. Победу решением судей праздновал Емельяненко.
Фёдор предыдущий бой провёл на турнире Bellator 269, где одолел представителя США Тимоти Джонсона
Александр и Фёдор не общаются друг с другом уже долгие годы.
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«Пашем». А. Емельяненко показал, как работает на груше:
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