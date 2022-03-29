Александр Емельяненко показал школьное фото с братом Фёдором

Известный российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко разместил новый пост в своих социальных сетях, показав школьную фотографию с братом Фёдором.



«Школьные годы!» — подписал фото Александр.

Напомним, в последнем бою Александр встречался с уроженцем США, ветераном ММА Джеффом Монсоном. Бойцы проводили поединок в ночь с 23 на 24 февраля по московскому времени. Противостояние проходило на голых кулаках. Победу решением судей праздновал Емельяненко.



Фёдор предыдущий бой провёл на турнире Bellator 269, где одолел представителя США Тимоти Джонсона



Александр и Фёдор не общаются друг с другом уже долгие годы.



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