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Малыхин обратился к Яну перед его боем со Стерлингом

Малыхин обратился к Яну перед его боем со Стерлингом
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Российский боец смешанных единоборств, временный чемпион UFC в легчайшем весе Пётр Ян разместил новый пост в своих социальных сетях, рассказал о прибытии в США, где он проведёт поединок с американцем Алджэмейном Стерлингом.

«Всем привет. Добрались до Америки! Впереди акклиматизация, сгонка веса и в бой», — написал Ян.

Сообщение Яна прокомментировал российский боец смешанных единоборств Анатолий Малыхин, выступающий в лиге ONE FC.

«Рвать и метать», — написал Малыхин.

Напомним, Ян лишился чемпионского пояса UFC как раз в бою со Стерлингом, который проходил на UFC 259. Пётр тогда нанёс удар коленом в голову находившемуся в лежачем положении сопернику, что запрещено правилами UFC. Реванш между бойцами состоится на UFC 273, запланированном на 9 апреля.

«Я шокирую мир, вот увидите!» Стерлинг запугивает Яна:

UFC 273: Долгожданный реванш Яна и Стерлинга! Пётр накажет американского болтуна? LIVE! UFC 273: Долгожданный реванш Яна и Стерлинга! Пётр накажет американского болтуна? LIVE!
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