Ковингтон: Макгрегор не станет драться с настоящими мужчинами

Американский боец UFC Колби Ковингтон высказался о возможном поединке действующего чемпиона в полусреднем весе Камару Усмана с экс-чемпионом в лёгком и полулёгком весе Конором Макгрегором. Ранее желание провести такой поединок выражал сам Макгрегор.
«Я думаю, он просто пиарится. Конор не станет драться с настоящими мужчинами. Он отличный боец и хорошо себя зарекомендовал, но полусредняя весовая категория не его», — приводит слова Ковингтона Mirror со ссылкой на его выступление в Full Send Podcast.
Последний бой Макгрегор провёл на состоявшемся в ночь с 10 на 11 июля мск турнире по смешанным единоборствам UFC 264. В главном поединке Конор встретился с бывшим временным чемпионом лиги в лёгком весе Дастином Порье. Порье одержал победу в первом раунде, после того как Макгрегор сломал ногу.
Конор Макгрегор показал свою боксёрскую тренировку:
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