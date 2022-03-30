Казахстанский боец UFC Рахмонов бросил вызов американцу Нилу Магни

27-летний казахстанский боец смешанных единоборств Шавкат Рахмонов, выступающий в полусреднем весе UFC, обратился с предложением о поединке к 34-летнему американцу Нилу Магни.

«Нил, сразись со мной. Никто не хочет со мной драться», — гласит публикация Шавката в «Твиттере» с отсылкой на слова Магни, который заявил, что готов к бою с любым оппонентом.

Шавкат Рахмонов провёл лишь три поединка в UFC, в каждом из них одержав досрочную победу. Также он является самым молодым чемпионом мира среди любителей и чемпионом промоушена M-1 Global.

Нил Магни в прошлые выходные на турнире UFC Fight Night 205: Блейдс – Докос одержал победу судейским решением над Максом Гриффином. Всего в ММА он провёл 39 поединков, выиграв 29 из них. Он занимает 9-е место в рейтинге полусреднего веса UFC, а Рахмонов – 15-е.