WBA не будет лишать чемпионского титула российского боксёра Дмитрия Бивола

31-летний непобеждённый российский боксёр Дмитрий Бивол, выступающий в полутяжёлой весовой категории, не будет лишён титула по версии Всемирной боксёрская ассоциации (WBA) и поединка с именитым мексиканцем Саулем Альваресом, несмотря на существующие призывы в боксёрском сообществе.
«WBA не будет лишать титула Дмитрия. Бой против Сауля Альвареса санкционирован как титульный», — цитирует ТАСС представителя команды Бивола.
Ранее Кличко попросил не пускать на территорию США российского боксёра, действующего чемпиона мира по версии WBA Дмитрия Бивола для участия в поединке с мексиканцем Саулем Альваресом.
Дмитрий Бивол готовится к бою с Саулем Альваресом.
Напомним, 7 мая Бивол проведёт поединок с чемпионом мира во втором среднем весе Саулем Альваресом.
Альварес в ноябре нокаутировал Калеба Планта в 11-м раунде, забрав себе последний недостающий пояс второго среднего веса. Для Альвареса эта победа стала 57-й в профессиональном боксе при одном поражении. На счету Бивола же 19 боёв на профессиональном уровне, в которых он не потерпел ни одного поражения, одержав 11 побед нокаутом. Он является обладателем пояса WBA с 2017 года.
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