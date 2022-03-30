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WBA не будет лишать чемпионского титула российского боксёра Дмитрия Бивола

WBA не будет лишать чемпионского титула российского боксёра Дмитрия Бивола
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31-летний непобеждённый российский боксёр Дмитрий Бивол, выступающий в полутяжёлой весовой категории, не будет лишён титула по версии Всемирной боксёрская ассоциации (WBA) и поединка с именитым мексиканцем Саулем Альваресом, несмотря на существующие призывы в боксёрском сообществе.

«WBA не будет лишать титула Дмитрия. Бой против Сауля Альвареса санкционирован как титульный», — цитирует ТАСС представителя команды Бивола.

Ранее Кличко попросил не пускать на территорию США российского боксёра, действующего чемпиона мира по версии WBA Дмитрия Бивола для участия в поединке с мексиканцем Саулем Альваресом.

Дмитрий Бивол готовится к бою с Саулем Альваресом.

Напомним, 7 мая Бивол проведёт поединок с чемпионом мира во втором среднем весе Саулем Альваресом.

Альварес в ноябре нокаутировал Калеба Планта в 11-м раунде, забрав себе последний недостающий пояс второго среднего веса. Для Альвареса эта победа стала 57-й в профессиональном боксе при одном поражении. На счету Бивола же 19 боёв на профессиональном уровне, в которых он не потерпел ни одного поражения, одержав 11 побед нокаутом. Он является обладателем пояса WBA с 2017 года.

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