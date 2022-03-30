Бёрнс – о бое с Чимаевым: это большой риск, он очень жёсткий

35-летний бразильский боец UFC Гилберт Бёрнс высказался о предстоящем поединке с 27-летним шведским спортсменом смешанных единоборств чеченского происхождения Хамзатом Чимаевым.
«У меня есть две цели в UFC. Первая — сразиться с самым сильным соперником в дивизионе, а вторая — стать чемпионом. И чтобы стать чемпионом, нужно сражаться с кем угодно. Я не собираюсь выбирать себе соперников из разряда: «О, я хочу это, я хочу то». Нет.
Кого бы UFC ни поставил передо мной, я буду драться. Я хотел подраться с Колби Ковингтоном, но у него недавно был бой, так что Хамзат был единственным, кто действительно желал поединка. Я знаю, что бой с ним – это большой риск, он 11-й номер рейтинга, очень выносливый, но, если я хочу стать чемпионом, мне нужно драться со всеми. Я следую примеру Гловера Тейшейры и Чарльза Оливейры. Мне нужно драться со всеми. Он сильный и жёсткий, но я всё равно хочу с ним сразиться», — приводит слова Бёрнса MMAJunkie.
Напомним, бой Бёрнс – Чимаев состоится на турнире UFC 273, который назначен на 10 апреля.
Исмаилов показал заключительный спарринг с Чимаевым.
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