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Пётр Ян готовится к бою со Стерлингом в American Top Team

Пётр Ян готовится к бою со Стерлингом в American Top Team
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Стало известно, что российский боец смешанных единоборств, временный чемпион UFC в легчайшем весе Пётр Ян проводит свою подготовку к бою с американцем Алджэмейном Стерлингом в American Top Team.

Примечательно, что и к первому бою со Стерлингом Ян готовился в этой команде.

Поединок запланирован на турнир по смешанным единоборствам UFC 273, который состоится 9 апреля. Бой станет соглавным событием спортивного шоу.

Напомним, Ян лишился чемпионского пояса UFC как раз в бою со Стерлингом, который проходил на UFC 259. Пётр тогда нанёс удар коленом в голову находившемуся в лежачем положении сопернику, что запрещено правилами UFC.

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