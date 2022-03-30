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«Бокс да, ММА — нет». Фабрисио Вердум сообщил, что может удержать его от выхода на пенсию

«Бокс да, ММА — нет». Фабрисио Вердум сообщил, что может удержать его от выхода на пенсию
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Бразильский боец ММА Фабрисиу Вердум высказался по поводу возможного завершения карьеры.

«Уход из спорта? Это немного сложно сказать такое бойцу после 24 лет боёв. Даже моя жена говорит мне, чтобы я сказал, что я на пенсии, что с меня хватит. Я говорю ей, что не буду этого произносить. Но если говорить о ММА, то я думаю, что мне трудно туда вернуться, потому что это требует больше самоотдачи, два-три месяца непрерывной подготовки в США, а я живу в Бразилии уже год и три месяца. Если будет боксерский поединок, я бы принял его. Подводя итог: бокс — да. ММА — нет. Это должно быть небывалое предложение, чтобы заставить меня прекратить заниматься тем, чем я занимаюсь сейчас», — приводит слова Вердума MMA Fighting.

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