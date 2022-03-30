«Бокс да, ММА — нет». Фабрисио Вердум сообщил, что может удержать его от выхода на пенсию

Бразильский боец ММА Фабрисиу Вердум высказался по поводу возможного завершения карьеры.

«Уход из спорта? Это немного сложно сказать такое бойцу после 24 лет боёв. Даже моя жена говорит мне, чтобы я сказал, что я на пенсии, что с меня хватит. Я говорю ей, что не буду этого произносить. Но если говорить о ММА, то я думаю, что мне трудно туда вернуться, потому что это требует больше самоотдачи, два-три месяца непрерывной подготовки в США, а я живу в Бразилии уже год и три месяца. Если будет боксерский поединок, я бы принял его. Подводя итог: бокс — да. ММА — нет. Это должно быть небывалое предложение, чтобы заставить меня прекратить заниматься тем, чем я занимаюсь сейчас», — приводит слова Вердума MMA Fighting.