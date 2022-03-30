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«Вы станете свидетелями ограбления». Стерлинг обратился к болельщикам перед боем с Яном

«Вы станете свидетелями ограбления». Стерлинг обратился к болельщикам перед боем с Яном
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Американский боец смешанных единоборств, действующий чемпион UFC в легчайшем весе Алджэмейн Стерлинг разместил в своих социальных сетях совместную фотографию с Мерабом Двалишвили и оставил очередное послание перед боем с россиянином Петром Яном.

«Вы станете свидетелями ограбления», — написал Стерлинг.

В настоящее время Ян и Стерлинг продолжают готовиться к реваншу, который запланирован на 10 апреля на турнире по смешанным единоборствам UFC 273. Их поединок станет соглавным событием спортивного шоу.

Напомним, Ян лишился чемпионского пояса UFC как раз в бою со Стерлингом, который проходил на UFC 259. Пётр тогда нанёс удар коленом в голову находившемуся в лежачем положении сопернику, что запрещено правилами UFC.

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UFC 273: Долгожданный реванш Яна и Стерлинга! Пётр накажет американского болтуна? LIVE! UFC 273: Долгожданный реванш Яна и Стерлинга! Пётр накажет американского болтуна? LIVE!
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