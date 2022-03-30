«Они прифотошопили мне обезьянье лицо». Фигейреду обвинил команду Морено в расизме

Чемпион UFC в наилегчайшем весе Дейвисон Фигейреду обвинил команду мексиканца Брэндона Морено в расизме и пожелал провести титульный бой с Каем Кара-Франсем.
«Дорогой Дана Уайт. Я просто хочу сказать тебе спасибо за те шансы, которые ты дал мне, моей семье и моей стране. Ты знаешь, что я готов буду драться с любым, в любое время и в любом месте. И я хотел драться с Брендоном Морено в четвертый раз, так как знаю, что этого хотят фанаты. Так было до тех пор, пока команда Морено не пересекла черту своими расистскими комментариями.
Они назвали меня обезьяной и дошли до того, что прифотошопили мне обезьянье лицо. В связи с этим я прошу UFC учесть мое пожелание как чемпиона мира: я хочу драться с Кара-Франсом, который заслужил свой титульный шанс», — написал Фигейреду в своих социальных сетях.
- 30 марта 2022
-
12:48
-
11:54
-
11:20
-
10:13
-
09:16
-
09:00
-
08:58
-
08:43
-
07:20
-
06:58
-
00:58
- 29 марта 2022
-
23:59
-
22:45
-
22:18
-
21:54
-
21:03
-
21:00
-
20:04
-
19:11
-
18:58
-
18:09
-
18:00
-
17:24
-
16:35
-
15:39
-
15:20
-
14:27
-
13:51
-
13:40
-
12:29
-
11:43
-
10:12
-
09:29
-
02:58
-
02:21