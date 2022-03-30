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«Они прифотошопили мне обезьянье лицо». Фигейреду обвинил команду Морено в расизме

«Они прифотошопили мне обезьянье лицо». Фигейреду обвинил команду Морено в расизме
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Чемпион UFC в наилегчайшем весе Дейвисон Фигейреду обвинил команду мексиканца Брэндона Морено в расизме и пожелал провести титульный бой с Каем Кара-Франсем.

«Дорогой Дана Уайт. Я просто хочу сказать тебе спасибо за те шансы, которые ты дал мне, моей семье и моей стране. Ты знаешь, что я готов буду драться с любым, в любое время и в любом месте. И я хотел драться с Брендоном Морено в четвертый раз, так как знаю, что этого хотят фанаты. Так было до тех пор, пока команда Морено не пересекла черту своими расистскими комментариями.

Они назвали меня обезьяной и дошли до того, что прифотошопили мне обезьянье лицо. В связи с этим я прошу UFC учесть мое пожелание как чемпиона мира: я хочу драться с Кара-Франсом, который заслужил свой титульный шанс», — написал Фигейреду в своих социальных сетях.

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