ACA ведёт переговоры с легендой Pride

Вице-президент ACA Асланбек Бадаев рассказал о планируемых подписаниях в промоушен.
«Мы общаемся с тремя бойцами мирового уровня, экстра-уровня. Не просто громкими, а экстрагромкими бойцами. На том плакате (на стене в студии. – Прим. «Чемпионата») один из них есть. Они очень дорогие, это сотни тысяч долларов, тем более с нынешним курсом. Мы сейчас пока взяли паузу, но есть договорённости уже по суммам, есть понимание, с кем и когда поставить. Если хотя бы один из этих троих будет в лиге АСА, плюс к Гран-при и другим боям, этот год для нас будет очень серьёзным», – сказал Бадаев в YouTube-шоу Hustle MMA.
Плакат в студии приурочен к турниру Pride 32, в главном поединке которого Фёдор Емельяненко победил Марка Коулмана. Помимо них, на постере изображены Фил Барони, Кадзухиро Накамура, Джош Барнетт, Мирко Филипович, Маурисио Руа и Кевин Рэндлмен. Среди перечисленных бойцов о завершении карьеры не объявляли Емельяненко, Барнетт и Руа.
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