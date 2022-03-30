Близкий друг и спарринг-партнёр Петра Яна перенёс операцию на коленном суставе

Боец клуба «Архангел Михаил» и близкий друг экс-чемпиона UFC Петра Яна Денис Лаврентьев сообщил о перенесённой операции на коленном суставе.
«Иногда в жизни всё проходит не так, как мы это планируем. Главное — сделать правильные выводы, встать, отряхнуться, взять костыли в руки и двигаться дальше с улыбкой на лице. Операция прошла успешно, впереди восстановление и реабилитационный период», — написал Денис Лаврентьев в своих социальных сетях.
Фото: Из личного архива Дениса Лаврентьева
Всего в смешанных единоборствах на счету Лаврентьева 13 поединков. В 11 он одержал победу, 2 завершились для него неудачно.
Последний бой Лаврентьев провёл на турнире Parus FC в Абу-Даби. В титульном поединке за пояс в легчайшем дивизионе он встретился с канадцем Джесси Арнеттом, одержав победу нокаутом в первом раунде.
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