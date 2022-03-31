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«Шансы есть». Вартанян объяснил, за счёт чего Стерлинг может победить Яна

«Шансы есть». Вартанян объяснил, за счёт чего Стерлинг может победить Яна
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Боец ACA Эдуард Вартанян оценил вероятность победы Алджэмейна Стерлинга над Петром Яном в титульном поединке на турнире UFC 273.

«Шансы есть, думаю, даже 35-40%. За счёт борьбы, за счёт того, что в первом бою он понял, как Пётр работает. Только благодаря этому, другого ничего не вижу. Тот факт, что Пётр поехал на бой без угловых – это вообще не проблема, потому что дерётся же он, а не угловые. Важны ли подсказки из угла? По сути, нет, не важны. Это неплохо, но в любом случае будет кто-то в углу – он же не один будет. Помимо Саята, скорее всего, будет тренер из Tiger Muay Thai, правильно? Это просто его друзья не могут полететь. У него так же будут три секунданта, он же не будет один выходить, сто процентов. До этого как он бился? Он же не всю жизнь дрался с ними. Поэтому подсказки могут давать другие люди», – сказал Вартанян в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Евгением Нарижным.

Бой Петра Яна против Алджэмейна Стерлинга состоится в ночь с 9 на 10 апреля мск в Джексонвилле. Поединок станет реваншем: 6 марта 2021 года американец победил и забрал пояс после запрещённого удара коленом в исполнении Яна.

UFC 273: Долгожданный реванш Яна и Стерлинга! Пётр накажет американского болтуна? LIVE! UFC 273: Долгожданный реванш Яна и Стерлинга! Пётр накажет американского болтуна? LIVE!
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