Усик признался, что не следит за новостями из Украины во время подготовки к бою с Джошуа

Чемпион мира по версиям WBA Super, WBO, IBF и IBO Александр Усик признался, что старается не следить за новостями из Украины в ходе подготовки к реваншу с Энтони Джошуа.
«Я нахожусь в постоянном контакте с Василием Ломаченко, Владимиром и Виталием Кличко. Стараюсь сосредоточиться в основном на тренировках, за новостями практически не слежу. Все мои друзья говорят, чтобы я отключил телефон и тренировался. От меня ждут хорошего выступления на ринге. Для Украины. Это тяжело, но молитвы помогают.
Ничто другое меня сейчас точно не интересует — ни пояс, ни что-то другое, кроме помощи Украине. Я приложу все свои силы к тренировкам и сделаю всё, что в моих силах, чтобы поддержать своих людей так же, как они поддерживают меня. После боя я обязательно вернусь на Украину», — приводит слова Усика чешская редакция CNN.
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