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Фьюри взял в спарринг-партнёры скандального боксёра Миллера. Его ловили на допинге

Фьюри взял в спарринг-партнёры скандального боксёра Миллера. Его ловили на допинге
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Чемпион мира по боксу в супертяжёлом весе, британец Тайсон Фьюри проводит спарринги с американским боксёром Джарреллом Миллером в рамках подготовки к защите титула в бою с соотечественником Диллианом Уайтом, сообщает Daily Mail.

Джаррелл Миллер не выходил на ринг с 2018 года. В июне 2019 тогда он должен был встретиться с Энтони Джошуа, однако провалил допинг-тест и был дисквалифицирован. Эта дисквалификация стала уже не первой для Миллера — ранее он проваливал допинг-тест в 2014 году. В настоящий момент Миллер готовится к возвращению на ринг после завершения дисквалификации.

Ранее сообщалось, что титульный поединок между Фьюри и Уайтом состоится 23 апреля. Бой должен пройти на стадионе «Уэмбли». В октябре 2021 года Тайсон отстоял чемпионский пояс в бою с американцем Деонтеем Уайлдером. Фьюри нокаутировал своего оппонента в 11-м раунде.

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