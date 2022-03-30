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Стерлинг не считает принципиальным бой с Петром Яном

Стерлинг не считает принципиальным бой с Петром Яном
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Американский боец смешанных единоборств, действующий чемпион UFC в легчайшем весе Алджэмейн Стерлинг заявил, что не считает реванш с Петром Яном одним из самых принципиальных и значимых боёв в карьере.

«Люди говорят о репутации и карьере, но я так не думаю. В конце концов, мое наследие и резюме говорят сами за себя, независимо от того, считают люди это главным или нет. Давайте вспомним другие мои победы, досрочные концовки и победы сабмишенами. Давайте вспомним, как я выносил других парней. Мне просто нужно выйти и показать всем то, над чем я усердно работал», — сказал Стерлинг в видео на его YouTube-канале.

В настоящее время Ян и Стерлинг продолжают готовиться к реваншу, который запланирован на 10 апреля на турнире по смешанным единоборствам UFC 273. Их поединок станет соглавным событием спортивного шоу.

Напомним, Ян лишился чемпионского пояса UFC как раз в бою со Стерлингом, который проходил на UFC 259. Пётр тогда нанёс удар коленом в голову находившемуся в лежачем положении сопернику, что запрещено правилами UFC.

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