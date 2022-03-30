«Маленький шаг к титулу в UFC». Мокаев получил фиолетовый пояс в бразильском джиу-джитсу
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Британский боец дагестанского происхождения Мухаммад Мокаев сообщил, что получил фиолетовый пояс по бразильскому джиу-джитсу.
«Рад получить свой фиолетовый пояс от обладателя чёрного пояса Тарека. В прошлый раз я получил синий пояс от Энди Аспиналла. Долгий путь, но это всего лишь маленький шаг к титулу в UFC», — написал Мухаммад Мокаев в своём «твиттере».
Напомним, Мухаммад Мокаев последний бой провёл с американцем Коди Дёрденом. Поединок проходил на турнире UFC Fight Night 204. Противостояние завершилось в первом раунде, после того как Мухаммад успешно провёл удушающий приём уже через 58 секунд после стартового гонга. Для Мокаева эта победа стала седьмой в профессиональных ММА в восьми поединках.
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