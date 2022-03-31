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Мариф Пираев победил Евгения «Моряка» Курданова единогласным решением судей

Мариф Пираев победил Евгения «Моряка» Курданова единогласным решением судей
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Российский боец смешанных единоборств Мариф Пираев одержал победу в поединке с Евгением «Моряком» Курдановым на турнире ARENA Fighting.

Поединок прошёл по правилам бокса и продлился все три запланированных раунда по две минуты каждый. По итогам боя судьи единогласно отдали победу Марифу Пираеву.

Это был уже второй бой между Пираевым и Курдановым. Осенью 2020 года в поединке на голых кулаках сильнее оказался Евгений «Моряк» Курданов.

После поединка спортсмены договорились о том, чтобы провести третий поединок. О том, где и когда состоится их третья встреча, пока не сообщается.

В профессиональных смешанных единоборствах Пираев провёл 32 поединка, в которых одержал 27 побед, четырежды потерпел поражение и ещё один бой завершил вничью.

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