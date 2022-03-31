Сэндхаген поделился советом со Стерлингом перед боем с Яном

Бывший претендент на титул временного чемпиона UFC в легчайшем весе, американец Кори Сэндхаген считает, что его соотечественнику Алджэмейну Стерлингу нужно изменить темп поединка с Петром Яном по сравнению с первым поединком между бойцами.

«Если бы я был на месте Стерлинга, я бы определённо изменил темп боя. В первый раз он был немного хаотичным, что сильно выбило Яна из колеи, так что это было положительным моментом, но вы видели, что в последующих раундах это определённо не принесло Стерлингу пользы. Так что я бы не стал делать темп бешеным, каким он был в первом раунде, иначе Алджэмейну придётся сложно.

Я думаю, что Стерлинг всегда опасен, потому что он очень хороший грэпплер. Ян — более универсальный боец, но если он начнёт думать о том, что легко победит, то это может сыграть с ним злую шутку», — приводит слова Сэндхагена MMAJunkie.

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