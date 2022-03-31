Стала известна дата боя между Гегардом Мусаси и Джонни Эбленом
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Действующий чемпион Bellator в среднем весе Гегард Мусаси проведёт бой с Джонни Эбленом в главном событии Bellator 282 24 июня.
25 февраля на Bellator 275 Мусаси нокаутировал в первом раунде Остина Вандерфорда. Эблин идёт на серии из семи побед в Bellator — в марте он победил единогласным решением судей Джона Солтера.
Стоит отметить, что на этом же турнире выступит россиянин Магомед Магомедов. Его соперником станет победитель поединка между Энрике Барсолой и Джошем Хиллом. Бой с участием Магомедова станет четвертьфиналом Гран-при легчайшего веса. Барсола и Хилл определят участника поединка на турнире Bellator 278, который пройдет 22 апреля.
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