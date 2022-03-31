«Я буду доминировать. Приятного просмотра». Стерлинг поделился планами на бой с Яном

Американский боец смешанных единоборств, действующий чемпион UFC в легчайшем весе Алджэмейн Стерлинг высказался по поводу людей, которые оставляют ему негативные комментарии в социальных сетях, а также рассказал о том, в каком ключе пройдёт его бой с россиянином Петром Яном.

«Удивительно, как люди боятся пытаться преуспеть в жизни. Ваши страхи не мои. Ваши мысли и дерьмовые мнения также не мои.



Я буду побеждать и я буду доминировать. Половина из вас, тыкающих в меня пальцами, никогда не будет иметь отношения к уверенности в работе, которую вы делаете. Приятного просмотра», — написал Стерлинг в своих социальных сетях.

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