UFC отстранил Кёртиса Блэйдса от выступлений на неопределённый срок из-за травмы ноги
Поделиться
Американский тяжеловес Кёртис Блэйдс отстранён UFC до тех пор, пока не получит разрешение от ортопеда в связи с травмой правой стопы после боя с соотечественником Крисом Докосом на турнире UFC Fight Night 205. Об этом сообщает MMA Fighting.
Напомним, сам поединок завершился победой Блэйдса нокаутом на 17-й секунде второго раунда.
Блэйдс одержал свою 16-ю победу в ММА при трёх поражениях, а для Докоса эта неудача стала пятой в карьере. Ранее он одержал девять побед в ММА. Его предыдущий поединок в UFC – с Дерриком Льюисом — также завершился поражением нокаутом.
Позже Блэйдс выразил желание сразиться за временный пояс с французом Сирилем Ганом.
Будь всегда в курсе новостей! Подписывайся на Telegram-канал «Чемпионата».
Новость по темеБлэйдс хочет драться за временный пояс UFC с Ганом
Комментарии
- 31 марта 2022
-
12:47
-
11:39
-
10:30
-
09:20
-
08:23
-
08:00
-
00:58
- 30 марта 2022
-
23:58
-
22:56
-
21:53
-
21:26
-
20:52
-
19:30
-
18:44
-
17:26
-
16:27
-
15:30
-
14:27
-
13:45
-
13:30
-
12:48
-
11:54
-
11:20
-
10:13
-
09:16
-
09:00
-
08:58
-
08:43
-
07:20
-
06:58
-
00:58
- 29 марта 2022
-
23:59
-
22:45
-
22:18
-
21:54
Партнерский контент