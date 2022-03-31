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UFC отстранил Кёртиса Блэйдса от выступлений на неопределённый срок из-за травмы ноги

UFC отстранил Кёртиса Блэйдса от выступлений на неопределённый срок из-за травмы ноги
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Американский тяжеловес Кёртис Блэйдс отстранён UFC до тех пор, пока не получит разрешение от ортопеда в связи с травмой правой стопы после боя с соотечественником Крисом Докосом на турнире UFC Fight Night 205. Об этом сообщает MMA Fighting.

Напомним, сам поединок завершился победой Блэйдса нокаутом на 17-й секунде второго раунда.

Блэйдс одержал свою 16-ю победу в ММА при трёх поражениях, а для Докоса эта неудача стала пятой в карьере. Ранее он одержал девять побед в ММА. Его предыдущий поединок в UFC – с Дерриком Льюисом — также завершился поражением нокаутом.

Позже Блэйдс выразил желание сразиться за временный пояс с французом Сирилем Ганом.

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