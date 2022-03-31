Судья снял часть обвинений с Чейла Соннена. Пострадавшие недовольны

С бывшего бойца UFC Чейла Соннена снята часть обвинений в деле об избиении Кристофера Стеллпфлюга в одном из ресторанов Лас-Вегаса. Об этом сообщает MMAJunkie.

На слушаниях по внесению поправок в среду в городском суде Лас-Вегаса судья Джозеф Бонавентура разрешил прокурорам внести изменения в уголовное дело. После внесения поправок Соннену теперь предъявлено шесть обвинений в мелких правонарушениях, что означает, что обвинение в нанесении побоев, которое было предъявлено ему ранее, было снято.

По словам адвоката Кори Каплана, который представляет интересы избитого мужчины, его клиенты возражали против смягчения обвинений, поскольку травма, полученная Кристофером Стеллпфлюгом, была результатом действий обвиняемого.

Последний бой Соннен провёл в июне 2019 года на турнире Bellator 222, проиграв Лиоту Мачиде техническим нокаутом во втором раунде. На его счету 31 победа, 17 поражений и 1 ничья.



Будь всегда в курсе новостей! Подписывайся на Telegram-канал «Чемпионата».