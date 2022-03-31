Президент WBC: Бивол и Канело выйдут и покажут, что бокс намного выше политики
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Президент WBC Маурисио Сулейман поддержал решение всех заинтересованных сторон о проведении запланированного поединка между мексиканцем Саулем Альваресом и россиянином Дмитрием Биволом, который состоится 7 мая.
«Было бы позором пытаться перечеркнуть или навесить ярлык на бой между Канело и Биволом. Я рад, что этот бой состоится, и когда они выйдут на ринг, они смогут показать, что бокс намного выше политики.
Это чувствительный вопрос из-за того, что происходит, но мы также сказали, что боксёры ни в чём не виноваты. Я счастлив, что этот бой состоится. Бой не имеет ничего общего с политическим конфликтом», — приводит слова Сулеймана BoxingScene.
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