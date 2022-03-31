Матч-центр Новости Видео РПЛ без легионеров. LIVE Билеты Рейтинг букмекеров Футбольный менеджер
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Президент WBC: Бивол и Канело выйдут и покажут, что бокс намного выше политики

Президент WBC: Бивол и Канело выйдут и покажут, что бокс намного выше политики
Комментарии

Президент WBC Маурисио Сулейман поддержал решение всех заинтересованных сторон о проведении запланированного поединка между мексиканцем Саулем Альваресом и россиянином Дмитрием Биволом, который состоится 7 мая.

«Было бы позором пытаться перечеркнуть или навесить ярлык на бой между Канело и Биволом. Я рад, что этот бой состоится, и когда они выйдут на ринг, они смогут показать, что бокс намного выше политики.

Это чувствительный вопрос из-за того, что происходит, но мы также сказали, что боксёры ни в чём не виноваты. Я счастлив, что этот бой состоится. Бой не имеет ничего общего с политическим конфликтом», — приводит слова Сулеймана BoxingScene.

Будь всегда в курсе новостей! Подписывайся на Telegram-канал «Чемпионата».

Спорт может быть без политики! Бивол проведёт с Канело бой года Спорт может быть без политики! Бивол проведёт с Канело бой года
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022