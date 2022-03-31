«Что-то «булка с маслом» притих». Александр Емельяненко высказался о Джигане

Известный российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко высказался о так и не состоявшемся поединке с рэпером Джиганом.
«Харитонов, Дацик и даже Беркова вызывают меня на бой… Что-то «булка с маслом» притих. Правильно, что передумал получать по лысой голове?» — написал в своём телеграм-канале Александр Емельяненко.
Фото: Из личного архива Александра Емельяненко
Напомним, в последнем бою Александр встречался с уроженцем США, ветераном ММА Джеффом Монсоном. Бойцы проводили поединок в ночь с 23 на 24 февраля по московскому времени. Противостояние проходило на голых кулаках. Победу решением судей праздновал Емельяненко.
Ранее Джиган высказался о возможном поединке с участием российских бойцов смешанных единоборств Александра Емельяненко и Сергея Харитонова на футбольном стадионе.
Будь всегда в курсе новостей! Подписывайся на Telegram-канал «Чемпионата».
- 31 марта 2022
-
17:39
-
16:21
-
16:00
-
15:36
-
14:23
-
13:39
-
12:47
-
11:39
-
10:30
-
09:20
-
08:23
-
08:00
-
00:58
- 30 марта 2022
-
23:58
-
22:56
-
21:53
-
21:26
-
20:52
-
19:30
-
18:44
-
17:26
-
16:27
-
15:30
-
14:27
-
13:45
-
13:30
-
12:48
-
11:54
-
11:20
-
10:13
-
09:16
-
09:00
-
08:58
-
08:43
-
07:20