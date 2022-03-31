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«Что-то «булка с маслом» притих». Александр Емельяненко высказался о Джигане

«Что-то «булка с маслом» притих». Александр Емельяненко высказался о Джигане
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Известный российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко высказался о так и не состоявшемся поединке с рэпером Джиганом.

«Харитонов, Дацик и даже Беркова вызывают меня на бой… Что-то «булка с маслом» притих. Правильно, что передумал получать по лысой голове?» — написал в своём телеграм-канале Александр Емельяненко.

Фото: Из личного архива Александра Емельяненко

Напомним, в последнем бою Александр встречался с уроженцем США, ветераном ММА Джеффом Монсоном. Бойцы проводили поединок в ночь с 23 на 24 февраля по московскому времени. Противостояние проходило на голых кулаках. Победу решением судей праздновал Емельяненко.

Ранее Джиган высказался о возможном поединке с участием российских бойцов смешанных единоборств Александра Емельяненко и Сергея Харитонова на футбольном стадионе.

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